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سامح شكري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا

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دوت الخليج – توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يعقد يومي 30 و31 أغسطس؛ بناءً على دعوة من الجزائر.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن مصر في الاجتماع تأتي انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز جميع المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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