ارتفاع موجودات البنك المركزي المصري السعودي إلى 1.848 تريليون ريال

العربية دوت نت – أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع موجودات البنك بقيمة 6.4 مليار ريال بشهر يوليو 2021 إلى 1848.9 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، زادت قيمة استثمارات “ساما” في أوراق مالية في الخارج، والتي تشكل 61% من إجمالي الموجودات من 1.016 تريليون ريال إلى 1.13 تريليون ريال.

كما زادت قيمة موجودات المركزي السعودي بمقدار 37.5 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2020.

وبلغت قيمة ودائع البنك في الخارج أكثر من 244.3 مليار ريال، مقارنة مع 380.1 مليار ريال في يوليو من العام الماضي. وبلغ رصيد النقد الأجنبي 271.18 مليار ريال فيما ظل رصيد الذهب ثابتا عند 1.624 مليار ريال.

وأنجز البنك المركزي المصري خلال عام واحد 12 مبادرة من أصل 16 مبادرة يملكها البنك المركزي المصري من إجمالى عدد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي البالغة 41 مبادرة.

وأشار المركزي السعودي، إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام 2021 على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد حقق عرض النقود خلال شهر مايو ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.7% ليبلغ نحو 2,213.4 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 7.5% لتبلغ نحو 2,001.2 مليار ريال؛ وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16.0% ليبلغ نحو 1,840.8 مليار ريال.