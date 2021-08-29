يوسف سالم في حوار مع دوت الخليج: باركليز يدير طرح سويفل في بورصة ناسداك

أجرى الحوار: إسلام فضل ومحمد مصطفى.. أعده للنشر: محمد مصطفى _ في حوار موسع مع دوت الخليج، كشف يوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة الناشئة الصاعدة سويفل، عن تطورات ملف طرح الشركة ببورصة ناسداك الأمريكية، والذي يتولى إدارته بنك باركليز، بجانب السيناريوهات المطروحة لقيد وطرح الشركة بسوق المال المصري، خلال العامين المقبلين.

وكشف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سويفل، عن دخول شركته مباحثات أولية مع عدد من بنوك الاستثمار داخل مصر، لطرح حصة أقلية في البورصة المصرية خلال 2022-2023، موضحًا أن ذلك يتم بالتوازي مع إكمال خطة الطرح في بورصة ناسداك في الربع الأخير من العام الجاري، بموجب صفقة الاندماج مع شركة Queen’s Gambit.

وكشف سالم عن مخطط الشركة لتوسيع اسثماراتها وعملياتها بمصر، إذ تنوي طرح وإضافة خدمتين جديدتين خلال عام 2023، وهما: نقل البضائع بأحجامها المختلفة، والخدمات المالية، منوهًا إلى أن إطلاق الخدمات المالية سيكون للسائقين والعملاء على حد سواء، وسيتم إما عبر شروع الشركة في الحصول على رخصة لتقديم الخدمة أو التعاقد مع مقدمي تلك الخدمات من البنوك والشركات عبر شراكات مختلفة.

ولفت سالم في حوار مع «دوت الخليج»، إلى أن خطة سويفل للفترة القادمة لا تتضمن طرح سندات أو صكوك لتعزيز مصادرها التمويلية، كون رأس المال المتحصل من صفقة الاندماج يكفي الشركة لتحقيق أهدافها، وعلى رأسها تحقيق مليار دولار إيرادات سنوية، والوصول للربحية الكاملة بمختلف الأسواق بحد أقصى 2025.

واستعرض رئيس الشؤون المالية في حواره مع دوت الخليج، التحولات التي شهدتها الشركة المصرية الناشئة وتطور حجم أعمالها وخططها الاستثمارية وتوجهها للتوسع في الأسواق الخارجية والانتقال إلى دبي، وصولًا إلى قرار الطرح في بورصة ناسداك.. وإلى نص الحوار.

دوت الخليج: لماذا جعلت سويفل مكتبها الرئيسي في دولة الإمارات؟ كيف ومتى جاءت هذه الخطوة؟ وما أسبابها وانعكاساتها على أداء الشركة؟

سالم: قمنا في عام 2019 بفتح مكتب جديد ومقر مالي وإداري بدولة الإمارات، لكن لا يزال مقر العمليات والتكنولوجيا والهندسة موجودًا في مصر، ولدينا مكاتب ومقرات مختلفة في 16 دولة حول العالم، بعد الاستحواذ الأخير على شركة شوتل في إسبانيا، وقبل الاستحواذ كنا نتواجد في كل من: مصر وكينيا وباكستان والإمارات والأردن والسعودية.

الحوافز الاستثمارية وتغطية أسواق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا الدافع لافتتاح مقر دبي

فتح مقر دبي جاء لتغطية الأسواق المختلفة خاصة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لا سيما مع تواجد جنسيات متعددة بها، ووجود حوافز استثمارية عديدة، حيث يعمل لدينا حاليًا موظفون من 22 جنسية مختلفة.

أعمالنا مستمرة بمصر.. ومقر دبي للشؤون المالية والإدارية

تواجدنا في مصر مستمر وسيظل، والقاهرة مكان جيد جدًّا لتغطية الأسواق الإفريقية وحلقة اتصال مع دول عديدة مثل الأردن وأوروبا.

نسعى في سويفل لفتح مقرات عديدة لتغطية مختلف المناطق، ويوجد في مقر مصر 100 مهندس يعملون في تطوير الحلول التكنولوجيا بالشركة من إجمالي 150 مهندسًا، وسيكون لدينا مقر جديد في مدينة برشلونة الإسبانية بعد الاستحواذ الأخير على شركة شوتل في إسبانيا.

دوت الخليج: ما هي الأسواق التي تنشط فيها سويفل حاليًا؟ وماذا عن هيكل الملكية؟

سالم: قبل الاستحواذ على شركة شوتل، كنا نتواجد في 10 مدن بعدد 6 دول، هي مصر وكينيا وباكستان والإمارات والأردن والسعودية، أما بعد الصفقة سيضاف 22 مدينة في 10 دول من بينهم 20 مدينة أوروبية في 8 دول هي: إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وفنلندا، والمملكة المتحدة من خلال اسكتلندا، بجانب دولتي اليابان والبرازيل.

المستثمرون الأساسيون يمثلون 65% من الشركة المدمجة.. ولا نية حاليًا لتخارجهم

أما عن هيكل الملكية، فالمستثمرون الأساسيون قبل الاندماج يمثلون 65% من الشركة المدمجة وسيستمرون كما هم، ولا نية لديهم للتخارج حاليًا تمامًا، حيث تمثل حصة المؤسسين الثلاثة مصطفى قنديل، وأحمد صباح، ومحمود نوح، 13% من إجمالي نسبة 65% والنسبة الباقية منها موزعة بين عدة مستثمرين متواجدين قبل الدمج ولا يزالون، أكبرهم، شركتا بيكو كابيتال، وفوستوك السويدية المتخصصة في الاستثمار فى الشركات الناشئة.

أما 35% الباقية، فهي تمثل 445 مليون دولار أمريكي عبارة عن رأس مال جديد سيضخ في الشركة بموجب الطرح في بورصة ناسداك، موزعة ما بين 345 مليون دولار لشركة Queen’s Gambit الأمريكية، وهو حجم رأس مال الشركة الأمريكية قبل الدمج مع سويفل، و100 مليون دولار من مستثمرين جدد في الشركة المدمجة، أبرزهم شركتا أجليتي الكويتية للوجيستيات، وزين للاتصالات الكويتية.

600 موظف يعملون في الشركة بمختلف الأسواق منهم 400 في مصر

دوت الخليج: نموذج سويفل يعتمد بشكل أساسي على الحلول التكنولوجية.. فماذا عن العنصر البشري وعدد الموظفين؟

سالم: نعم نعتمد بالكامل على التكنولوجيا ولا نمتلك أي أصول، يعمل بالشركة 600 موظف، منهم 400 في مصر و200 في بقية الدول، حيث تضم الشركة 100 مهندس مختص في التكنولوجيا بمصر و50 في باكستان.

مباحثات للاستحواذ أو الشراكة في دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا.. والنمو الفردي مطروح

دوت الخليج: هل هناك استحواذات جديدة أو عمليات دمج تعتزم شركة سويفل القيام بها؟

سالم: يوجد في الوقت الحالي مباحثات عديدة في دول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى، حيث نهدف للاستحواذ أو الشراكة أو النمو الفردي في هذه البلدان.

دوت الخليج: كم يبلغ حجم عوائد وربحية الشركة من الأسواق التي تتواجد بها حاليًا؟ وهل استفادت الشركة من أزمة كورونا؟

سالم: عندما بدأنا في 2017 كنا نحقق إيرادات سنوية تقارب 100 ألف دولار أمريكي، وقبل الجائحة وصلنا لإيرادات سنوية 50 مليون دولار، وهذا العام من المتوقع أن نصل إلى 79 مليون دولار، بارتفاع نحو 60% عن مستويات ما قبل الجائحة، وبنسبة نمو 800 ضعف بداية الشركة، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 430%.

عوائد الاندماج مع Queen’s Gambit تكفي لتحقيق مليار دولار إيرادات سنوية.. والوصول للربحية الكاملة في 2025

أما عن الربحية، فمن المتوقع أن نحقق في 2021 ربحًا مباشرًا من العمليات، نحو 8 ملايين دولار، وسنعمل على استثمار هذا المبلغ في زيادة حجم الركاب، وتطوير تكنولوجيا الشركة، ونستهدف الوصول لربح مباشر من العمليات يقدر بقيمة 500 مليون دولار بحلول 2025.

دوت الخليج: كم بلغ حجم الربحية منذ بداية العام وحتى الآن؟

سالم: سنعلن في أكتوبر المقبل النتائج نصف سنوية.

نتوقع ربحًا مباشرًا من العمليات 8 ملايين دولار العام الجاري.. منهم 6 ملايين بالسوق المصرية

دوت الخليج: كم ستشكل السوق المصرية في الأرباح المتوقع تحقيقها في 2021؟

سالم: نحو 80% من إجمالي 8 ملايين دولار الربح مباشر من العمليات المتوقع تحقيقه.

دوت الخليج: وما هي خطط وإجراءات الشركة للوصول لربح 500 مليون دولار؟

سالم: أولًا زيادة حجم العمليات من خلال التوسع الجغرافي، حيث حققنا 79 مليونًا إيرادات من خلال تواجدنا في 6 دول فقط، وفي 2025 سنصل لأكثر من 20 دولة، وكذا زيادة عدد الكباتن من 5 آلاف كابتن حاليًا إلى نحو 50 ألف كابتن بحلول 2025.

ثانيًا سنعمل على زيادة هامش الربحية عن طريق التوسع في تغطية كل مدينة، بالتالي زيادة نسبة الإشغال على العربات نفسها بدلًا من متوسط نسبة 70% الحالية في القطاع الاستهلاكي و80% في إجمالي العمليات.

3 آلاف سائق بمصر بنسبة إشغال للرحلات 80%.. ونخطط للوصول إلى 10 آلاف كابتن بحلول 2025

دوت الخليج: كم عدد الكباتن في السوق المصرية حاليًا؟

سالم: 3 آلاف كابتن، بنسبة إشغال للرحلات تصل إلى متوسط 80%، حيث تشغل السيارات بحسب حجم الطلب، ولا تملك الشركة أي سيارات بل تتعاقد مع أصحابها، ونخطط لزيادة عدد الكباتن في مصر إلى 10 آلاف بحلول عام 2025.

دوت الخليج: ما دوافع الاستحواذ على شوتل وماذا عن تفاصيل الصفقة؟

سالم: شوتل تنتشر في 22 مدينة في 10 دول، وبلغت عمليات الحجز على حافلاتهم 350 ألف عملية، ولديها مميزات عديدة، حيث تضم حافلات تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، تشكل 10 إلى 20% من إجمالي الحافلات، وتقوم حاليًا بعمل تجارب للحافلات بدون سائق، وتتمتع بعلاقات جيدة جدًّا مع مؤسسات حكومية في أوروبا وتساعد في تحسين إدارة النقل العام.

الاستحواذ على شوتل استراتيجي يفتح لسويفل 10 أسواق جديدة منها 8 بأوروبا

لدى شوتل اتفاقية مع مدينة برشلونة، وكذا مطار ميونخ بألمانيا، حيث يعطونهم التكنولوجيا لتزويد الكفاءة في العمليات هناك، بجانب علاقات قوية مع شركات تصنيع السيارات، وهو ما سيساعد سويفل على النمو، خاصة أن شوتل تعمل على التكنولوجيا كخدمة، وذلك بتسويق التكنولوجيا لشركات أخرى في تحسين كفاءة عمل الحافلات.

والاستحواذ على شوتل استراتيجي في إطار سعي سويفل للتوسع بالأسواق الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

دوت الخليج: ماذا عن التفاصيل المادية للصفقة ونسبة الاستحواذ؟

سالم: الاستحواذ على نسبة ما بين 50 إلى 60% من الشركة، وحجم الصفقة ماديًّا أقل من 10% من حجم سويفل، وهو استحواذ استراتيجي أكبر منه مالي.

حصة شوتل في أوروبا 10% من سوق تكنولوجيا خدمة النقل العام، والاستثمار صغير كحجم مادي، لأن شوتل لا تزال في بدايتها، لكنه استحواذ استراتيجي غاية في الأهمية لسويفل ستستخدمه في تسريع عمليات النمو.

إطلاق الحافلات الكهربائية والحافلات بدون سائق في السوق الأوروبية 2024 – 2025

دوت الخليج: متى ستبدأ سويفل فى إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية والحافلات بدون سائق؟

سالم: ستبدأ الشركة بعد الاستحواذ على شركة شوتل فى إطلاق الخدمتين بأوروبا كخطوة أولى نظرًا لجاهزية البنية التحتية هناك، وذلك في الفترة ما بين 2024 -2025.

دوت الخليج: لماذا تضع سويفل التوسع بأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا تحديدًا هدفًا؟

سالم: دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، تشترك في صفات كثيرة مع الدول المتواجدة بها سويفل حاليًا، كون النقل التشاركي هناك غالي الثمن للغالبية العظمى من المواطنين، والنقل العام المتاح من الدولة غير كافٍ لنقل عدد المواطنين بجودة جيدة، بالتالي هناك نقص في عملية النقل الجماعي بشكل آمن وجودة عالية.

وعلى صعيد جانب العرض هناك حافلات كثيرة مملوكة للقطاع الخاص سواء لأفراد أو شركات صغيرة تعمل مع مدارس وشركات، ولكن مشكلتها أنها تعمل في أوقات محددة، ولا يوجد منصة توصلها للعملاء طيلة الوقت من السنة، ففكرة وجود منصة رقمية تربط وتوصل مقدم الخدمة بالمواطن، واعدة جدًّا في هذه المناطق في ظل تدني القوة الشرائية.

أما أوروبا فهي فرصة مختلفة وجيدة، حيث يوجد بها بنية تحتية جيدة، وهنا ستعمل سويفل على استخدام التكنولوجيا في رفع كفاءة تلك البنية الموجودة، بدلًا من خلق بنية تحتية كما هو الحال في الدول النامية، وهدفنا أن نصل لحصة الأغلبية في السوق الأوروبية بحلول 2024 – 2025.

دوت الخليج: البعض يقول إن سويفل نجحت لأنها بدأت في أسواق القدرة الشرائية بها منخفضة مثل مصر وكينيا وباكستان.. فهل لديكم قلق حيال تجربة التواجد فى أسواق أكبر مثل أوروبا بها خدمات نقل أكثر تطورًا من نظيرتها بالأسواق النامية كمصر؟

سالم: أكثر ما ميز سويفل هو البدء في دول قوتها الشرائية متدنية، لأننا استطعنا توفير أسعار قليلة جدًّا للخدمة ومع ذلك وصلنا لمعدل ربحية جيد، ففي أمريكا اللاتينية رغم أنها دولة نامية إلا أن القدرة الشرائية بها أعلى من إفريقيا، الأسعار ستكون أعلى، والتكلفة ستزيد لكنها ليست بنفس معدل زيادة الأسعار مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي هامش الربحية سيرتفع.

دوت الخليج: ماذا عن خطط سويفل في التوسعات خاصة في السوق المصرية؟

سالم: نتوسع بشكل كبير خاصة في مصر، حيث لدينا عمليات نقل داخل القاهرة والإسكندرية وبين بعض المحافظات، ونسعى العام المقبل لربط جميع المحافظات بعضها ببعض، برحلات يومية طيلة العام، والوصول لعدد 10 آلاف كابتن، بعدد رحلات يومية يصل إلى نصف مليون رحلة بحلول 2025 بدلًا من 100 ألف رحلة حاليًا.

هدفنا الأساسي التوسع في ربط القاهرة الكبرى ببعضها خاصة ربط مناطق القاهرة المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والنقل بين المحافظات خاصة الوجه البحري بالقبلي.

دوت الخليج: هل تخطط سويفل للدخول في أنشطة مختلفة لا علاقة لها بالنقل التشاركي مثل الطاقة الشمسية أو تحلية المياة أو أي أنشطة أخرى؟

سالم: نخطط لكن ليس بشكل مباشر، والأقرب إلينا الدخول في مجال اللوجيستيات ونقل البضائع المختلفة سواء الخفيفية أو الثقيلة، أيضًا نشاط الخدمات المالية، عن طريق عقد شراكات بين الكباتن والبنوك المختلفة لتمويل شراء الحافلات.

إطلاق نشاط نقل البضائع والخدمات المالية في السوق المصري 2023

دوت الخليج: هل هناك موعد محدد لطرح الخدمات أو الأنشطة الجديدة؟

سالم: سنطلق في السوق المصرية بحلول 2023 خدمتي نقل البضائع بأنواعها المختلفة، والخدمات المالية، وحال نجاحهما في مصر سنعممهما على باقي الأسواق تباعًا، حيث نقوم حاليًا بعمل الدراسات اللازمة، وسيساعدنا الشريك والمستثمر الجديد، شركة أجليتي الكويتية للوجيستيات، في مجال نقل البضائع، لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في هذا المجال حيث تعمل في 100 دولة وتحقق إيرادات سنوية أكثر من 5 مليارات دولار.

دوت الخليج: هل الخدمات الجديدة ستطلق بنفس العلامة «سويفل»؟

سالم: نعم من خلال شركة سويفل بذات العلامة، ولكن لم نحدد بعد، هل سيتم ذلك من خلال نفس التطبيق الحالي أم عبر تطبيق جديد.

نبحث إمكانية الحصول على رخصة لتقديم الخدمات المالية.. وعقد شراكات مع مقدمي تلك الخدمات وارد

دوت الخليج: هل ستقدم سويفل الخدمات المالية بنفسها عن طريق الحصول على رخصة أم ستتعاقد مع مقدمي خدمات؟

سالم: جميع هذه الخيارات قيد البحث حاليًا، سواء الشروع في الحصول على رخصة، أو شراكة مع شركات أو بنوك لتقديم هذه الخدمات.

دوت الخليج: هل ستشمل الخدمات المالية الكباتن والعملاء؟

سالم: نعم كلاهما.

لا نية حاليًا للتعاقد مع شركات خدمات التمويل الاستهلاكي لإتاحة حلول التقسيط للعملاء والكباتن

دوت الخليج: هل تفكر سويفل في التعاقد مع شركات تمويل استهلاكي لإتاحة خدمات التقسيط للعملاء أو الكباتن؟

سالم: حاليًا لا، ولكن عندما نطلق الخدمات المالية في 2023 من الممكن حينها التعاقد مع مثل هذه الشركات.

دوت الخليج: هل هناك نية لدخول سويفل مجال شحن السيارات بالكهرباء؟

سالم: نحن لا نمتلك أي أصول، فجميع حافلاتنا متعاقد عليها من القطاع الخاص بالكامل، ونبعتد عن امتلاك أي أصول، فقط التكنولوجيا، والاعتماد على المنصة الرقمية، فنحن نفضل التركيز في تطوير الحلول التكنولوجية، والبعد عن امتلاك أصول لضمان سرعة النمو.

دوت الخليج: هل يوجد مخطط لإدخال الحافلات الكهربائية في سويفل مصر؟

سالم: حتى الآن نحن غير مسيطرين على البنية التحتية كما هو الحال في جميع البلدان النامية، وعندما تتاح هذه البنية سنعتمد حينها بشكل مباشر على الحافلات الكهربائية.

طرح سندات أو صكوك ليس على خطتنا في الوقت الحالي

دوت الخليج: هل هناك نية لطرح سندات أو صكوك الفترة القادمة لتعزيز مصادر التمويل؟

سالم: حاليًا لا يوجد أي خطة، تركيزنا حاليًا منصب على إكمال خطة الطرح في بورصة ناسداك في الربع الرابع من العام، ثم بعدها سنبحث كل الطرق المتوفرة لتجميع رأسمال جديد، والرأسمال المتحصل من الصفقة الأخيرة يكفينا لتحقيق أهدافنا، المتمثلة في تحقيق مليار دولار إيرادات سنوية، والوصول للربحية الكاملة بحد أقصى 2025.

دوت الخليج: ماذا عن سيناريوهات الطرح في البورصة المصرية؟ وهل يمكن أن يكون الإدراج مزدوجًا للشركة القابضة أو إدراج الشركات الفرعية في مصر وفي دول أخرى؟

سالم: تركيزنا الرئيسي حاليًا إكمال الطرح في بورصة ناسداك في الربع الأخير، وذلك بالتوازي مع بحث الطرح في البورصة المصرية سواء بشكل مزدوج أو للشركة الأم في مصر، أو شركة علميات الشرق الأوسط وإفريقيا، فجميع هذه الخيارات مطروحة للدراسة والمناقشة مع البورصة المصرية والمستشارين الماليين في مصر.

ندرس جميع خيارات الطرح إما مزدوجا أو للشركة الأم في مصر أو لشركة عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا

دوت الخليج: متى تتوقع طرح سويفل في مصر؟ وكم ستبلغ حصة الطرح تقريبًا؟

سالم: نخطط لقيد الشركة بمصر خلال العامين المقبلين، وبالتأكيد سيتم طرح حصة أقلية، لأن الشركة الأم سيظل لها السيطرة على كل الشركات، ولكن لم نحددها بعد، لأن ذلك متوقف على حجم الطلب والسوق والسيولة وقت الطرح.

دوت الخليج: هل هناك مناقشات مع بنوك استثمار لتولي الاستشارات الخاصة بإدارة الطرح بمصر؟

سالم: نعم هناك مباحثات، ولكنها أولية وما زالت في مراحلها الأولى، فلا يزال أمامنا عامان للطرح، وهذا وقت كافٍ لعقد المناقشات والوصول لأفضل وسيلة للطرح.

دوت الخليج: كم عدد بنوك الاستثمار التي يتم المناقشة معهم؟ وهل جميعهم داخل مصر؟

سالم: أكثر من بنك، وجميعهم داخل مصر.

دوت الخليج: هل من بينهم المجموعة المالية هيرميس؟

سالم: لا يمكنني الإفصاح عن أي تفاصيل.

دوت الخليج: هل ترى أن البورصة المصرية بحاجة لقيد المزيد من شركات التكنولوجيا المالية خلال الفترة المقبلة؟

سالم: أعتقد أن هذه الشركات ستضيف كثيرًا للسوق، خاصة أن شركة فوري تؤدي بشكل ممتاز، ومن الواضح أن المستثمرين في سوق المال المصرية لديهم ثقة كبيرة في قطاع التكنولوجيا، وأي شركة جديدة ستدخل السوق، حتمًا ستستفيد من تجربة فوري وستضيف للسوق ككل.

دوت الخليج: متى سيتم إتمام الاندماج مع شركة Queen’s Gambit الأمريكية؟

سالم: في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.

دوت الخليج: كم يبلغ رأسمال الشركة بعد صفقة الاندماج؟ وكم يبلغ حاليًا؟

سالم: قبل الاندماج، قرابة 10 ملايين دولار، وحاليًا بعد زيادة مبلغ 445 مليونًا من الصفقة، يصبح رأسمال الشركة قرابة 550 مليون دولار.

دوت الخليج: البعض يرى أن تقييم سويفل في الاندماج مع الشركة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار كبير للغاية ولا يتناسب مع حجم شركة ليس لديها ثمة أصول تذكر.. ما ردك؟

سالم: عملية التقييم كانت طويلة ودقيقة جدًّا، وتمت عن طريق شركة Queen’s Gambit بناء على عدد كبير من المستشارين الماليين والمحاسبين والمدققين وشركات محاماة المستشارين القانونيين وغيرهم، وبناء على ذلك حددوا القيمة، وهو تقييم مستقل بالكامل.

والقيمة ليست فقط في الأصول، فجميع شركات المنصات الرقمية ليس لديها أصول، لكن القيمة الحقيقة في التكنولوجيا، وهي التي تؤدي للنمو السريع والأرباح وليس الأصول فحسب.

دوت الخليج: لماذا اختارت سويفل القيد والطرح في بورصة ناسداك تحديدًا؟

سالم: البورصات الأمريكية أكبر بورصات العالم من حيث حجم رأس المال، بالتالي وجودنا هناك سيتيح لنا الوصول لأكبر قدر ممكن من رأس المال، سواء حاليًا أو في المستقبل، حيث تضم ناسداك أكبر المستثمرين والمحافظ المالية.

دوت الخليج: هل كان هناك مستشارون ماليون تابعون لسويفل في صفقة الاندماج مع Queen’s Gambit؟

سالم: نعم لدينا مستشارون ماليون، حيث نعمل مع بنك باركليز، وهم من سيديرون الطرح في بورصة ناسداك أيضًا.

دوت الخليج: بعد إتمام الدمج في الكيان الجديد الذي سيحمل اسم SWVL Holdings Corp.. ما هو تشكيل مجلس الإدارة؟ وماذا عن اللجنة الاستشارية؟ ومن هم أعضاؤها؟

سالم: سيظل المؤسس مصطفى قنديل هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومجلس الإدارة سيتكون من 9 أشخاص، الأغلبية فيه من مستثمري سويفل والأقلية لـQueen’s Gambit، منهم 3 سيدات هن Victoria Grace, Lone Fonss Schroder and Esther Dyson، و5 أعضاء سيتم تعيينهم في الفترة القادمة.

أما اللجنة الاستشارية لم تشكل بعد، لكنها ستضم عضوين من Queen’s Gambit، وسيكون دورها الاستشارات لمجلس الإدارة وتركيزها على التنوع داخل الشركة والحوكمة.

دوت الخليج: هل ستشمل اللجنة الاستشارية شخصيات مصرية؟

سالم: الأمر قيد البحث، ولم يتخذ أي قرار في هذا الخصوص بعد.

عوائد صفقة الاندماج ستوجه للتوسع الجغرافي بالدول والمدن الجديدة

دوت الخليج: كيف ستستغل سويفل عوائد صفقة الاندماج مع Queen’s Gambit؟

سالم: بموجب الطرح المرتقب في ناسداك البالغ 35% رأسمال الشركة، بقيمة 445 مليون دولار، سنستخدم هذه الأموال بشكل رئيسي في التوسع الجغرافي في الدول والمدن الجديدة، للاستحواذ وجذب أكبر عدد ممكن من العملاء والكباتن، والتسويق بشكل أكبر للشركة خاصة في الدول والمدن الجديدة.

دوت الخليج: هل تستهدف سويفل الدخول في أسواق جديدة قريبًا؟

سالم: نعم نستهدف دخول البرازيل، والمكسيك، وماليزيا، وذلك خلال الفترة من نهاية 2021 وحتى الربع الأول من 2022.

نستهدف التوسع في 20 دولة جديدة على الأقل بنهاية 2023

ونستهدف عمومًا التوسع في 20 دولة جديدة -كحد أدنى- بنهاية 2023.

دوت الخليج: وماذا عن التوسعات في الخليج؟

سالم: نسعى للتوسع في دولتين جديدتين على الأقل ولكن في فترة لاحقة.

دوت الخليج: هل من بين الدول الخليجية التي تسعى سويفل للدخول إليها قطر خاصة مع قرب استضافتها لكأس العالم؟

سالم: لا يوجد حتى الآن أي أمور محددة هناك، وجميع الدول الخليجية قيد الدراسة، وسنختار أفضل الفرص، سواء النمو الفردي أو الدخول في شراكات مع شركات قائمة بالفعل هناك.

دوت الخليج: وماذا عن التوسع في السوق الإفريقية؟

سالم: نحن موجودون حاليًا في مصر وكينيا، وندرس التوسع في نيجيريا وجنوب إفريقيا، ولكن ذلك ليس في الخطة الحالية التي تنتهي في 2025.

دوت الخليج: كم عدد الدول الأوروبية التي تسعى سويفل لتغطيتها بنهاية 2025؟

سالم: سنضيف دولتين جدد بخلاف الدول الثماني الحاليين، لنصل إلى إجمالي 30 مدينة بدلًا من 20 حاليًا.

دوت الخليج: كم عدد العمليات التي قامت بها سويفل منذ بدايتها في 2017 وحتى الآن؟

سالم: 50 مليون رحلة لنحو مليون ونصف راكب، استحوذت السوق المصرية على 80% من إجمالي هذه الأرقام.

لا نية لزيادة الأسعار في مصر على المدى القريب.. ولن نتجه لسوق السيارات الملاكي ومنافسة أوبر وكريم

دوت الخليج: ماذا عن تسعير الرحلات في مصر.. هل ستشهد زيادة قريبًا؟

سالم: لا نية للزيادة حاليًا، ونوفر اشتراكات أسبوعية وشهرية تتيح أسعارًا مميزة للجمهور.

دوت الخليج: ما هي نسبة الاشتراكات من إجمالي الحجوزات بالسوق المصرية؟

سالم: 30% من إجمالي رحلاتنا في مصر.

دوت الخليج: هل هناك اتفاق مع الحكومة للمساهمة في نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة؟

سالم: نعم توجد مشاورات حاليًا، ولكن لم نصل لاتفاق نهائي حتى الآن، والمساهمة في نقل الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية البالغ عددهم كمرحلة أولى وفقًا لخطة الحكومة 50 ألف موظف، فرصة جيدة لسويفل سواء من خلال الحافلات أو تقديم التكنولوجيا للأجهزة المعنية بالعاصمة الإدارية.

مباحثات مع الحكومة للمشاركة في عمليات نقل موظفي المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

دوت الخليج: هل المباحثات تسري لتتولى سويفل نقل جميع موظفي المرحلة الأولى؟

سالم: انتقال 50 ألف موظف من منازلهم لمقر عملهم والعكس يوميًّا، يعد رقمًا كبيرًا للغاية، ويتطلب شركات مختلفة ستكون سويفل واحدة منها.

دوت الخليج: ما هي النسبة التي تحصل عليها سويفل من الرحلات في السوق المصرية؟

سالم: طريقة عمل سويفل مختلفة، نحن لا نحصل على عمولة من كل رحلة، بينما نوفر للسائق مبلغًا ثابتًا يحصل عليه نظير كل رحلة طالما قدمها بالشكل المحدد، بغض النظر عن نسبة الحجوزات، وهذا يعد جيدًا للسائقين، حيث يوفر لهم آمانًا وظيفيًّا واستقرارًا ماديًّا كبيرًا جدًّا، بينما سويفل هي من تحصل المال من الركاب وهذا ما يعطي الشركة هامش ربح كبيرًا، فطالما زادت الرحلات ونسبة الإشغالات ارتفعت نسبة الربحية.

دوت الخليج: كم يبلغ معدل الربحية حاليًا في مصر؟

سالم: نحقق وفقًا لنسبة الإشغالات الحالية ربحًا يقدر بقيمة 20% من إجمالي الحجوزات.

دوت الخليج: متى بدأت سويفل تحقيق الربحية في السوق المصرية؟

سالم: الربحية المباشرة من العمليات بدأت منذ 3 سنوات، وفي المجمل لا تزال الشركة تحقق خسائر، لأنه ما زالت هناك استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والهندسة والتسويق لمحاولة جذب أكبر عدد من العملاء، بإتاحة امتيازات عديدة للركاب الجدد، وهذا ما يؤدي في المجمل لخسائر.

لكن العمليات نفسها تحقق أرباحًا مباشرة جيدة، ومجرد الانتهاء من النمو سنصل للربحية بشكل كامل، وذلك بحلول 2023 في مصر، و2024 بمختلف الأسواق.

دوت الخليج: هل ستتجه سويفل للدخول في قطاع السيارات الملاكي؟

سالم: لا، لا نهدف لمنافسة أوبر وكريم، نحن نقدم منتجًا مختلفًا، الهدف من ورائه الوصول لشريحة أكبر بسعر أقل بكثير، وليس الهدف المنافسة في مجال النقل التشاركي الخاص.

استثمرنا أكثر من 100 مليون دولار منذ التأسيس منها 60 مليونًا في السوق المصرية

دوت الخليج: ما حجم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية بمصر؟

سالم: استثماراتنا منذ نشأة الشركة وحتى الآن بلغت أكثر من 100 مليون دولار في عملياتنا المختلفة، من بينها أكثر من 60% في السوق المصرية، والاستثمار يتم في التكنولوجيا وعملية التسويق.