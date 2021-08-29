مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة ختام التعاملات والتداولات تتخطي 3.3 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 11113 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.68%، وأغلق عند مستوى 46.86 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.13% و 0.23% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 3.397.285 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 50.928 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 380.112 مليون سهم بقيمة 1.744.717 مليار جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة المشار إليها في نشرة طرح أسهم الشركة المصدرة الصادر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرها بتاريخ 25 مارس الماضي.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 72 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 585.313 مليون جنيه، منها 585.261 مليون جنيه للمؤسسات، و51.895 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 464.962 مليون جنيه، منها 262.862 مليون جنيه للمؤسسات، و202.099 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 120.350 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 150.957 مليون جنيه، مقابل 30.606 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 44.87% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 44.12% والعرب على11% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 55.61% من تعاملات اليوم مقابل44.38% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 36.95 40.64 9.99 المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 0.636 0.699 9.91 الشمس للإسكان والتعمير 17.17 18.53 7.92 بنك الكويت الوطني – مصر 16.03 17.24 7.55 العربية للمحابس 2.09 2.23 6.70

الأسهم الأكثر انخفاضا