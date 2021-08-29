اليابان تبحث استخدام أكثر من لقاح لتطعيم الشخص الواحد ضد كورونا

_ قال مسؤول التطعيم ضد كورونا في اليابان اليوم الأحد، إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح AstraZeneca مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم.

وفي يوليو، وافقت اليابان، التي كانت في السابق تعتمد على لقاحي Pfizer وModerna، على استخدام لقاح AstraZeneca وحصلت على مليوني جرعة منه.

وقال تارو كونو رئيس برنامج التطعيم لشبكة فوجي التلفزيونية “طلبت من وزارة الصحة تكوين رأي بشأن استخدام جرعة أولى من لقاح AstraZeneca وجرعة ثانية من لقاح Pfizer أو استخدام جرعة أولى من AstraZeneca وجرعة ثانية من Moderna”.

وأضاف أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم من خلال تقصير الفترات بين الجرعتين الأولى والثانية عند استخدام لقاح AstraZeneca. والفترة بين جرعتي AstraZeneca ثمانية أسابيع وهي الأطول مقارنة باللقاحات الأخرى.