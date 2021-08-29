سمير نعمان: مبادرة حياة كريمة أثرت بشكل واضح على زيادة معدلات إنتاج مصانع الحديد

إسلام جابر _ أكد المهندس سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، إن المشروع الرئاسي لتطوير قرى الريف المصري، أثر بشكل واضح على زيادة معدلات إنتاج مصانع الحديد المحلية إذ أتاح فرصًا كبيرة.

وحول تقديرات حجم إنتاج الحديد الموجه للأعمال التابعة لمبادرة حياة كريمة، قال رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، إنه من الصعب تحديد حجم المنتجات التي تم توجيهها لصالح مشروعات المبادرة، خاصة أن توريدات مصانع الحديد تكون لصالح شركات المقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

الحديد يمثل 8 إلى 10% من التكلفة الإجمالية للمشروعات السكنية

وأضاف نعمان، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركات تعمل على عدة مشروعات أخرى بجانب حياة كريمة وبالتالي من الصعب الفصل بين المشروعات المختلفة، موضحًا أن الحديد يستحوذ على نسبة تتراوح بين 8 و10% من التكلفة الإجمالية لأي مشروع سكني، مقابل 13% من التكلفة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية مثل المطارات والموانئ والكباري.

وأكد رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، أن مصانع الحديد لديها طاقات إنتاجية تتيح لها المشاركة في توريد احتياجات مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتنتظر أي فرصة لاستخدام طاقتها الإنتاجية وتقتنصها.

مصانع الحديد تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وتقتنص أي فرصة لاستغلالها

واقترح نعمان، أن يتم شراء المنتجات والمكونات الرئيسية لمشروع حياة كريمة بشكل مجمع على أن يتم محاسبة شركات المقاولات على المصنعية فقط، ما يمكن الدولة المصرية من الحصول على المنتجات بأسعار أقل وميزات تعاقدية أفضل من الشراء الفردي من جانب شركات المقاولات.

التعاقد على احتياجات المبادرة بشكل مجمع يمنح الدولة المصرية ميزات سعرية وتعاقدية

وتسعى المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها رسميًّا العام الجاري، لتطوير قرى الريف المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية بما يشمل مشروعات الطاقة والطرق والمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات في القرى بمختلف المحافظات، ما يخلق طلبًا وفرصًا جيدة أمام شركات القطاع الخاص العاملة بمجالات البناء والتشييد.