أسمنت التعمير تستهدف رفع الإنتاج بنسبة 20% بنهاية العام

إسلام جابر _ قال المهندس سمير صبري، العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء “أسمنت التعمير”، إن المشروعات التي أتاحتها مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحريك المياه الراكدة وزيادة الطلب على منتج الأسمنت بالسوق المحلية، وبالتالي ارتفعت معدلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% منذ بدء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية مقارنة بالفترات الماضية.

وأكد العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء “أسمنت التعمير” أن الشركة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.

الشركة تجري تخفيضا على الطرود كمساهمة في مشروعات المبادرة

وأضاف صبري، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن “أسمنت التعمير” تواصلت مع شركات المقاولات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مع بداية العمل في مشروع حياة كريمة، من أجل التعاقد على توريد الأسمنت، مع تخفيض مبلغ 20 جنيه على كل طرد كمساهمة من الشركة في مبادرة تطوير القرى المصرية، إضافة إلى توصيل المنتج إلى مواقع العمل مباشرة، ما ساهم في زيادة تعاقدات الشركة بصورة ملحوظة مع شركات المقاولات.

توصيل الأسمنت إلى مواقع العمل مباشرة ساهم في زيادة تعاقداتنا

وطالب العضو المنتدب لشركة “أسمنت التعمير”، بتوفير موقع إلكتروني خاص بالمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة بشكل مستقل، يطرح ويدون عليه جميع المشاريع الجاري تنفيذها ومواقعها، وكذلك يتم تحديد أي منتجات مطلوبة على الموقع وشرح وتحديد طرق لكيفية التواصل، من أجل توفير فرص لجميع الشركات والمصانع العاملة بكل التخصصات، سواء الخاصة بالأخشاب أو الكابلات أو الإكسسوارات للاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرة والمشاركة فيها.

وواجه قطاع الأسمنت أزمات صعبة على مدار الأعوام الماضية، نتيجة زيادة حجم إنتاج المصانع عن الاحتياجات الفعلية بالسوق المحلية، بجانب صعوبة المنافسة في أسواق التصدير لارتفاع التكلفة لدى الشركات المصرية مقارنة بنظرائها في الأسواق الأخرى.

ومؤخرًا أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، كحل مؤقت لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذه السوق، ما يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.