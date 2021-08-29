المقاولون العرب تنفذ 161 مشروعا بالقرى بقيمة 9.4 مليار جنيه

بكر بهجت _ كشف المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن أن الشركة تتولى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى 11 محافظة بالدلتا وصعيد مصر بإجمالي عدد مشروعات 161 مشروعًا، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التعاقدات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف الإسكان والهيئة الهندسية

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» أن القيمة الإجمالية للمشروعات تصل إلى 9.4 مليار جنيه، موزعة على مشروعات بقيمة 8.5 مليارات جنيه في الصعيد، و902 مليون جنيه في الدلتا والوجه البحري، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمحافظات التي تتواجد فيها الشركة بالوجه البحري هي دمياط والغربية والمنوفية والبحيرة، وفي الوجه القبلي هي أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا.

8.5 مليار جنيه حجم الأعمال في قرى الصعيد منها 5.3 مليار جنيه في أسيوط لصالح 75 قرية

وأوضح أن المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال بقطاع الصعيد نصيب فرع أسيوط منها 5.3 مليار جنيه لعدد 75 قرية، وتشمل الأعمال إنشاء عدد 3 محطات معالجة ومحطة لتنقية مياه الشرب، ومنها أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبو تيج بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم وبتكلفة 330 مليون جنيه وهي تخدم 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبو تيج.

وتابع فاروق، أن تلك المشروعات تأتي بالإضافة إلى مشروعات الصرف بقرى مركزي الفتح ومنفلوط حيث تتم أعمال مد شبكات الانحدار وخطوط طرد وإنشاء محطات الرفع ومحطات المعالجة، إلى جانب عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر في مراكز إسنا وأرمنت والقرنة ومركز الزينية وقراها، ومشروع الصرف الصحي بالحبيل والطود القديمة، تحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال بمحافظة الغربية، تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة، بقرى مدينة زفتى والمتمثلة في «الجزيرة والسنادية وشبراملس».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه في محافظات الدلتا والوجه البحري تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات صرف صحي لعدد 20 قرية بقيمة 902 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي مشروعات صرف صحي لعدد 2 قرية بمحافظة الغربية بقيمة 39 مليون جنيه، و8 قرى بمحافظة دمياط بقيمة 323 مليون جنيه، و4 قرى بمحافظة البحيرة بقيمة 97 مليون جنيه، و6 قرى بمحافظتي الغربية والمنوفية بقيمة 443 مليون جنيه.

وحققت شركة المقاولون العرب خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مستهدفاتها الخاصة بالأعمال التي تسعى لتنفيذها، وهو ما ساهم في اقتراب حجم الأعمال الذي تم تنفيذه خلال العام المالي المنصرم 2020/2021 من 27 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة للمهندس سيد فاروق لجريدة «دوت الخليج»، مشيرًا إلى أن الشركة استهدفت مليار جنيه زيادة في حجم الأعمال مقارنة بالعام المالي 2019/2020 والذي سجلت خلاله الشركة 26 مليار جنيه.

ووفق بيانات الشركة فإنها انتهت خلال العام الماضي من عدة مشروعات، تتمثل في تطوير ميدان التحرير والطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان، وترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية، ومشروعات جامعة دمياط الجديدة، وصوامع غلال برج العرب، طريق الهضبة بأسيوط، ترميم قصر البارون، مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحلة الرابعة بالتحالف مع شركة أوراسكوم، مسجد الشروق، ترميم مسجد الفتح بقصر عابدين، ترميم المعهد القومي للأورام، وكباري الأميرية والميرغني، هشام بركات، مشروعات تطوير طريق الواحات، ومحطة معالجة مياه منشأة سلطان بالمنوفية.