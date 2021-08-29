سوديك توضح آخر مستجدات أرض مدينة الشيخ زايد الجديدة

رنا ممدوح _ أصدرت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، بيانا بخصوص آخر المستجدات الخاصة بعقد المشاركة الموقع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 500 فدان والواقعة بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي عن استلامها لخطاب من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد بأنه نظرا لبعض المتغيرات المكانية التي طرأت بمنطقة توسعات الشيخ زايد والتي نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار قطعة الأرض الجاري الجاري تطويرها بالشراكة مع الهيئة، وأشار الخطاب إلى تعديل موقع الأرض لتفادي أي تداخلات بما يضمن الحفاظ على الطبيعة الخاصة للمشروع ومكوناته والنسق العام وتحقيق الاستفادة العظمي من تلك المتغيرات.

وأعلنت سوديك في بيان للبورصة اليوم، عن ورود خطاب إليها من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يوم الخميس الماضي، يفيد بأنه تم عرض موضوع قطعة الأرض على مجلس إدارة الهيئة متضمنا مقترحا بتعديل موقع أرض مشروع الشركة إلى موقع جديد.

وذكرت أن الموقع الجديد المقترح للأرض يقع بمدينة الشيخ زايد الجديدة ويمتد على مساحة 440 فدان تقريبا ملاصقا لقطعة الأرض القديمة، ومتضمنا أجزاء منها، بالإضافة إلى أنه أعلى كفاءة من الموقع الأصلي للأرض، مما يتيح زيادة في المساحة البنائية القابلة للبيع بالمشروع بدون المساس بمكوناته.

وبحسب البيان، جاري العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعديل عقد الشراكة والمخطط العام للمشروع في ضوء ماتقدم.