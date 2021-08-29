أحمد زكي عابدين: العاصمة الإدارية تشكل لجنة لحصر الأصول واختيار مستشار الطرح الربع الأخير

بكر بهجت _ بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في اتخاذ مجموعة إجراءات بشأن ملف طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع المالي، لحصر وتقييم الأصول التابعة للشركة، والتي ستبدأ عملها من الشهر المقبل، كما يجري التباحث حول بنوك الاستثمار والمستشارين الذين سيتولون عملية الطرح، بحسب اللواء أحمد زكي عابدين رئيس الشركة.

وأضاف عابدين في تصريح مقتضب لجريدة «دوت الخليج» أن الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الطرح بالبورصة، متوقعًا اختيار المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري أو بداية العام المقبل.

فيما علمت جريدة «دوت الخليج» من مصادر على صلة بملف طرح شركة العاصمة الإدارية، أن الأيام الماضية تم خلالها تحديد مساحات الأراضي في المرحلتين الثانية والثالثة والتي تقدر بنحو 127 ألف فدان، كما قدم القطاع العقاري بالشركة جميع البيانات الخاصة بالمساحات المتبقية من المرحلة الأولى والتي تصل إلى نحو 6 آلاف فدان، ومن المتوقع أن يتم إدراجها ضمن الأصول الخاصة بالطرح.

ولفتت المصادر إلى أن شركة العاصمة باعت واستغلت نحو 41 ألف فدان منذ انطلاق المشروع عام 2018، في الأحياء السكنية والحي الحكومي وحي المال والأعمال ومنطقة الداون تاون.

إرجاء طروحات الأراضي لوضع الاشتراطات الخاصة بالتوافق مع التوجيه الرئاسي بحظر البيع قبل بناء 30%

وتابعت المصادر، أن الشركة تدرس حاليًا إرجاء الطروحات المقبلة لحين الاتفاق على الاشتراطات التي سيتم التعامل بها، والتي تتوافق مع التوجيهات الرئاسية بعدم بيع أو طرح المشروعات لحين بناء 30% منها، وأيضًا لاتخاذ قرار بشأن إدراجها ضمن أصول الطرح، أم أن الأصول ستكون متضمنة المرحلتين الثانية والثالثة فقط، وذلك وفق حاجتها.

ونهاية الأسبوع الماضي، أرجأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية الطرح المقبل للأراضي والذي كان مقررًا له في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، دون الإعلان عن أسباب التأجيل أو الموعد الجديد للطرح، والذي كان يتضمن قطع أراضٍ مميزة بمنطقة النهر الأخضر “مناطق الياسمين” ومناطق امتداد الأعمال المركزية “أبراج CBD” ومناطق مطلة على النهر الأخضر وبين محوري بن زايد الجنوبي وجنوب الجنوبي “مناطق النرجس”.

وارتفع عدد العقود التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية مع المطورين إلى أكثر من 240 عقدًا لإقامة مشروعات متنوعة الأنشطة، تركز أكثرها في الإداري والتجاري والسكني والمشروعات الطبية، وبلغ عدد المشروعات السكنية نحو 80 مشروعًا، والمشروعات متعددة الاستخدامات أكثر من 100 مشروع، فيما تنوع الباقي بين الإداري والتجاري والطبي والرياضي والتعليمي والخدمي.

وتشكل منطقة الداون تاون، نقطة جذب للشركات الراغبة في إقامة أبراج ومشروعات تعتمد على المساحات الصغيرة والتي تتراوح بين 800 إلى 5000 متر مربع، ووصل عدد الشركات التي حصلت على أراضٍ بها إلى أكثر من 80 شركة، وبلغت المساحات المباعة أكثر من مليون متر مربع، وتسعى شركة العاصمة لاستغلال مزايا موقع منطقة الداون تاون في استقطاب شركات محلية وعربية وأجنبية.