مال وأعمال

الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة

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– ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنها سجلت 45083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.7 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 437830.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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