الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد المشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”.
وشهدت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد لقاءات ثنائية مع: رئيس الوزراء القطري، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الكويتي، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين.
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