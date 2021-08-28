فرنسا: انخفاض حصيلة مصابي كورونا في العناية المركزة

– انخفض عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات الفرنسية يوم السبت لأول مرة منذ تسعة أيام بواقع 11 مريضا، ليصبح عددهم الإجمالي 2259. ومنذ 21 يوليو استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في 19 أغسطس. وقالت الحكومة الفرنسية إن ارتفاع أعداد المرضى بالعناية المركزة تزامن مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

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