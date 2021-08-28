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إيطاليا تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بكورونا

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– أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 54 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 45 أمس الجمعة.

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة في إيطاليا من 7826 إصابة إلى 6860 إصابة.

وسجلت إيطاليا 129056 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم، حيث سجلت 4.52 مليون إصابة حتى الآن.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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