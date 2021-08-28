حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين يقفز إلى 3.62 تريليون دولار بنهاية يوليو

شينخوا_ أظهرت بيانات من جمعية إدارة الأصول الصينية أن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين قفزت إلى 23.54 تريليون يوان (3.62 تريليون دولار أمريكي) بنهاية يوليو.

وكان لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية يوليو، بما في ذلك 44 مشروعًا مشتركًا و92 شركة محلية، وفقًا للجمعية، وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة الأوراق المالية الصينية.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية يوليو، كانت لدى 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتين لإدارة أصول التأمين مؤهلات لإدارة صناديق الاكتتاب العام.