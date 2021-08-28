عجز تجارة الخدمات الصينية يبلغ 6.7 مليار دولار في يوليو

شينخوا _ أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس الجمعة أن العجز في تجارة الخدمات الخارجية في الصين استمر خلال شهر يوليو.

وبلغ الدخل من تجارة الخدمات 27.8 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما بلغ الإنفاق 34.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز قدره 6.7 مليار دولار.

واتسع العجز من 6.2 مليار دولار في الشهر السابق.

وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.

واتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة الخدمات، بما في ذلك الانفتاح التدريجي على قطاعات المالية والتعليم والثقافة والعلاج الطبي.

وبدأت الهيئة بإصدار بيانات شهرية عن تجارة الخدمات في يناير 2014 لتحسين شفافية إحصاءات ميزان المدفوعات. ومنذ بداية عام 2015، أدرجت أيضًا بيانات شهرية عن تجارة البضائع في تقاريرها.

وفي الشهر الماضي، شهدت الصين فائضا قدره 44.9 مليار دولار أمريكي في تجارة البضائع الخارجية.