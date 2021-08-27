بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات حيوية عن منشأ فيروس كورونا

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فرانس برس _ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين تخفي معلومات حيوية تتعلق بمنشأ فيروس كورونا الذي شل العالم وتسبب بوفاة نحو 4.5 مليون شخص.
وقال بايدن إن هناك معلومات هامة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، ولكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها.
وأضاف: “حتى يومنا هذا، تستمر جمهورية الصين الشعبية برفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع”.
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