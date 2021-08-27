الاتحاد الأوروبي يفرض قيود جديدة على المسافرين القادمين من أمريكا و 5 دول أخرى

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وكالات _ قال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك اليوم لإعادة فرض قيود على السفر بسبب فيروس كورونا على مواطني الولايات المتحدة وخمس دول أخرى غير المطعمين تشمل الحجر الصحي واشتراط إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.
وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في إجراء لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر إلى التكتل الذي يضم 27 دولة دون قيود إضافية على فيروس كورونا.
وتضم القائمة غير الملزمة حاليا 23 دولة، من بينها اليابان وقطر وأوكرانيا، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفرض قيودا خاصة بها على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي إن الدول الأخرى التي سيتم استبعادها من قائمة السفر الآمن كوسوفو وإسرائيل والجبل الأسود ولبنان ومقدونيا الشمالية.
وأضافت المصادر ومسؤولان آخران في الاتحاد الأوروبي أن القرار بشأن قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة على سفر الأجانب سيصبح نهائيا يوم الإثنين في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
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