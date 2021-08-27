الهند بصدد إطلاق الروبية الرقمية اعتبارا من ديسمبر المقبل

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روسيا اليوم _ أعلن محافظ البنك المركزي المصري الهندي شاكتيكانتا داس، أن بنك الاحتياطي الهندي قد يطلق أول برامجه التجريبية للعملة الرقمية بحلول ديسمبر المقبل.
وقال داس لشبكة “سي إن بي سي” بهذا الصدد: “نحن نتوخى الحذر الشديد حيال ذلك، لأنه منتج جديد تماما، ليس فقط لبنك الاحتياطي الهندي، ولكن عالميا”.
ولفت إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يدرس جوانب مختلفة من العملة الرقمية بما في ذلك أمنها وتأثيرها في القطاع المالي في الهند، وكذلك كيفية تأثيرها في السياسة النقدية والعملة المتداولة.
وتستكشف البنوك المركزية في الصين وأوروبا والمملكة المتحدة العملات الرقمية التي ستصدرها، إما للمقرضين التجاريين أو للجمهور مباشرة، ويطلق عليها العملات الرقمية للبنك المركزي، وهي في الأساس النسخة عبر الإنترنت من العملات الورقية الخاصة بكل منها.
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