جيروم باول: من المرجح بدء خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام

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وكالات _ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ في سحب بعض التحفيزات النقدية قبل نهاية العام، لكن عملية رفع الفائدة لاتزال بعيدة.
وأوضح “باول” في خطاب خلال ندوة “جاكسون هول” السنوية للاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد وصل إلى نقطة حيث لم يعد بحاجة إلى نفس القدر من دعم السياسة النقدية.
وأضاف “باول”: “لن يكون الغرض من توقيت ووتيرة التخفيض القادم في مشتريات الأصول هو إظهار إشارة مباشرة تتعلق بتوقيت رفع معدل الفائدة”.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه رغم وصول التضخم للمستهدف البالغ 2%، فإن الأمر يحتاج إلى الوصول للحد الأقصى من العمالة قبل التفكير في رفع معدل الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه الأخير إمكانية بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً هذا العام، لكن رفع معدل الفائدة قد لا يتم قبل عام 2023.
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