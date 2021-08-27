– فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما تقدم مؤشرات على موعد بدء البنك المركزي المصري تقليص برنامجه التحفيزي الكبير. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18 نقطة ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 35231.11 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.1 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4474.1 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 24 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 14969.765 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع قبيل كلمة باول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.