لوك أويل تحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار دولار في الربع الثاني مع تعافي أسعار النفط

– أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الجمعة عن تحقيق صافي ربح 189.8 مليار روبل (2.6 مليار دولار) في الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد خسارة 18.7 مليار قبل عام.

وساهمت قيود مفروضة على الإنتاج من جانب مجموعة أوبك+ لكبار الدول المنتجة للنفط في دعم الأسعار.

وقالت لوك أويل إن إنتاجها من النفط الخام في روسيا في الربع الثاني ارتفع بنحو 170 ألف برميل يوميا مقارنة مع مايو 2020.

وانخفض الإنتاج في مشاريع دولية محددة. وعلى الأخص، كان إنتاج مشروع غرب القرنة-2 في العراق أقل 50 ألف برميل يوميا عن طاقة المشروع.

وقالت لوك أويل إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ارتفعت إلى 339.8 مليار روبل من 137.2 مليار.

وزادت التدفقات النقدية الحرة إلى 212 مليار روبل من 25.5 مليار.