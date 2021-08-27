فازت مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة أربع سنوات في الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر ودورها الريادي ومشاركتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية.

أضاف طلعت، أن الفوز بالعضوية يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد والاستثمار الأمثل لإمكانياته وتعظيم دوره الاقليمي والدولي.

وأوضح أن البريد المصري يشهد طفرة كبرى من حيث مضمون الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى جودتها بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأشار إلى الدور الحيوى للبريد المصرى فى دعم خطط الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل باعتباره أحد قنوات مصر الرقمية، وركيزة اساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لقيادات البريد المصري والعاملين به؛ متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

ومن جانبه؛ صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن الانتخابات هذا العام شهدت منافسة كبيرة بين البلدان الأعضاء؛ حيث حصلت مصر على المركز الأول من حيث عدد الأصوات واظهرت نتائج فرز الأصوات حصول مصر على المركز الأول بواقع 134 صوت وجاءت كينيا فى المركز الثانى بواقع 124 صوت وتنزانيا فى المركز الثالث بواقع 123 صوت، الأمر الذى يوضح مكانة مصر على المستويين الإفريقى والعالمي.

وأوضح فاروق أن المجلسين الذين فازت بهما مصر اليوم لهما أهمية خاصة حيث انهما يقومان بوضع أسس العمل البريدي الدولي، بالإضافة الى تمكين البريد المصري من المساهمة في وضع استراتيجيات العمل البريدى الدولي والاستفادة منها فى النقلة النوعية التى يشهدها البريد المصرى حالياً.

ولفت إلى أن عضوية مصر فى المجلسين ستساهم فى إرساء السياسات البريدية العادلة التى تدافع عن مصالحها ومصالح البلدان العربية والإفريقية فى ظل التغيرات والتحديات الفارقة المتوقع أن تشهدها الساحة البريدية مع تطور معطيات السوق البريدي واختلاف مقومات العمل به.

هذا وقد تم توجيه الشكر لكافة الدول الأعضاء التى قامت بالتصويت لصالح مصر فى الانتخابات.

جدير بالذكر أن اتحاد البريد العالمي هو منظمة تتبع الأمم المتحدة متخصصة فى مجال البريد والخدمات المالية البريدية وتضم 192 دولة هم أعضاء ممثلين فى هيئاتها البريدية والسلطات التنظيمية البريدية الحكومية، كما ان مصر هى احدى الدول المؤسسة للاتحاد البريدي العالمي منذ إنشاؤه وتشغل عضوية العديد من فرق العمل واللجان الفنية والإدارية.