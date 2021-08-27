الإمارات تعلن بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة كهرباء براكة للطاقة النووية

وكالات _ أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم أن شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أتمت عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبحسب بيان للمؤسسة، نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإن ”هذا الإنجاز تحقق بعد 12 شهرًا من بداية تشغيل المحطة الأولى وأربعة أشهر من تشغيلها بشكل تجاري، وهو ما يسلط الضوء على التقدم الكبير في إنجاز محطات براكة الأربع على نحو آمن وفي الوقت المحدد، بهدف تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة“.

وأضافت المؤسسة: ”بهذا الإنجاز أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في المنطقة يضم محطات متعددة قيد التشغيل، مما يعزز النمو الاقتصادي للدولة عبر توفير المزيد من الطاقة الكهربائية الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة“.

و“يبرز هذا الإنجاز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة عبر تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي يلتزم بكافة المتطلبات التنظيمية المحلية والمعايير العالمية، فضلاً عن مهارات وقدرات وخبرات فرق العمل في براكة والتي تقودها الكفاءات الإماراتية“، وفقاً للبيان.

من جهته، نشر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تغريدة اعتبر فيها هذه الخطوة إنجازا جديدا يضاف لقطاع الطاقة الإماراتية.

وقال في تغريدته: ”تتواصل إنجازات الإمارات في عام الخمسين ببدء العمليات التشغيلية في المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية“.

وأضاف: ”إنجاز جديد يضاف لقطاع الطاقة، ونجاح يؤكد قدرة الإمارات على تطوير المشاريع الاستراتيجية العملاقة ويعكس اهتمامنا والتزامنا بالاستدامة والنمو الاقتصادي“.