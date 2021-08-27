مال وأعمال

الصين تعتزم حظر طروحات أولية أمريكية لشركات التكنولوجيا كثيفة البيانات

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– ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين أن الصين تخطط لاقتراح قواعد جديدة ستحظر على الشركات التي تحتفظ بقدر كبير من بيانات المستهلكين الحساسة طرح أسهمها في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين من هيئة معنية بتنظيم الأسهم في الصين أبلغوا بعض الشركات والمستثمرين العالميين في الأسابيع الأخيرة بأن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تملك قدرا كبيرا من البيانات المتعلقة بالمستخدمين من الإدراج في الخارج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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