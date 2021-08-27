بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمدينة سوهاج الجديدة.. الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 31/8/2021، وحتى 16/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية.

وأوضح أن إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها يبلغ 1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.

وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 1/9/2021، والقطع من 51 : 78، يوم الخميس 2/9/2021.

أضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

ولفت أن القطع من 201 : 225، سيتم تسليمها يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

أضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021.

ونوه أن القطع من 201 : 225، سيتم تسليمها يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021.

وتابع أن القطع من 151 : 175، سيتم تسليمها يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.