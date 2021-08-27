مبيعات ديل الأمريكية تقفز 15% في الربع الثاني إلى 26 مليار دولار

وكالات _ أعلنت شركة ديل عملاق أجهزة الكمبيوتر عن تحقيقها أفضل ربع ثان لها على الإطلاق مرجعة ذلك إلى التوجه المستمر نحو العمل من المنزل والطلب المتزايد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت “ديل” أمس الخميس بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية إنه خلال الربع الثاني زادت مبيعات الشركة بنسبة 15 % على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دولار.

وقال جيف كلارك، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس العمليات التنفيذي للشركة في بيان: “نحن معروفون جيدا بقدرتنا الفريدة على التكيف والاستفادة من فرص النمو، كما هو واضح من نتائجنا بعد تسجيل عائدات قياسية في الربع الثاني بلغت 26.1 مليار دولار”.

وتابع “نحن نبتكر ونساعد العملاء على النمو بالتركيز على الحلول المتعددة للحوسبة السحابية والبنية التحتية الحديثة”.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفصلية كانت متوافقة مع توقعات السوق، إلا أن أسهم ديل انخفضت في البداية بعد انتهاء ساعات التداول.