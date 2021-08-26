روسيا تسجل لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا

روسيا اليوم _ سجلت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس، لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا، وهو لقاح “إيبيفاك كورونا-إن” من إنتاج مركز “فيكتور” العلمي الروسي.

وذكر سجل الأدوية لوزارة الصحة الروسية أن “إيبيفاك كورونا-إن” لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد للوقاية من عدوى كورونا.

وأوضح السجل أن اللقاح يتم التطعيم به بجرعتين 0.5 مليلتر في العضلة الدالية ويستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.

وسبق أن أعلن مركز “فيكتور” أن لقاح “إيبيفاك كورونا-إن” لا يختلف تقريبا عن سابقه “إيبيفاك كورونا” حيث يتمثل الفارق في ميزات الإنتاج التقنية.

و”إيبيفاك كورونا-إن” هو اللقاح الرابع ضد “كوفيد-19” الذي تم تسجيله في روسيا بعد “سبوتنيك V”، و”إيبيفاك كورونا”، و”كوفيفاك”.