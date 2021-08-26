مدبولي: تكليفات رئاسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في المحافظات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي.

من جانبه، أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن منهجية حصر ومعاينة أراضي مراكز البحوث الزراعية اعتمدت على تجميع كل المواقع الصالحة، ودراسة جميع المواقع مع جهات الولاية، والقيام بزيارات للمواقع المرشحة.

وأوضح أنه بعد إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والتصنيف للأراضي، فقد تم عرض الأسبقية الأولى من الأراضي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في 15 أغسطس الجاري، بواقع 51 قطعة أرض، بمساحة 18514 فدانا، تتضمن 23 قطعة تابعة لمراكز بحوث زراعية، و28 قطعة تابعة لمزارع قطاع إنتاج زراعي.

وأضاف: يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم حصرها كأسبقية ثانية 48 قطعة، بمساحة 4360 قطعة أرض، وذلك في 15 محافظة لها ظهير صحراوي هي: قنا، السويس، الشرقية، مطروح، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنيا، أسوان، سوهاج، الفيوم، بني سويف، والأقصر.

وتطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى عدد من التوصيات التي تضمنت آليات استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية على النحو الأمثل في المحافظات.