أسترازينيكا تطرح عقار زيجدو™ لعلاج البالغين من مرضى السكري

أعلنت شركة أسترازينيكا، عن طرح عقارها الجديد زيجدو™ (داباجليفلوزين والميتفورمين)، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية لعلاج البالغين من مرضى السكري من النوع الثاني والحماية من مضاعفات امراض القلب والكلى.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك يأتي ذلك في إطار استراتيجية أسترازينيكا على تحديث وتطوير جميع خدماتها الطبية وترسيخ مواردها لعلاج المرضى لتحقيق أكبر نسب شفاء من الأمراض المزمنة في مصر، وبالأخص مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يعمل زيجدو (Xigduo) على تحسين نسبة السكر في الدم عند البالغين من مرضى داء السكري من النوع الثاني من خلال مزيج من مثبطات SGLT2 والميتفورمين هيدروكلوريد (HCl).

من جانبه، صرح الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: “نعمل دائماً على توفير كافة وأحدث العلاجات الطبية في العالم للمريض المصري، وذلك في إطار دورنا القائم على خلق بيئة صحية جيدة وتوفير جودة حياه أفضل للمريض المصري.

وقال إن هذه الاستراتيجية تنبع من اعتبارنا شريك مؤثر في قطاع الرعاية الصحية بما يساعد في تحقيق نسب شفاء عالية من العديد من الأمراض التي ترهق كاهل الدولة اقتصاديا واجتماعياً وصحياً.

والجدير بالذكر أن شركة أسترازينيكا لديها تاريخ طويل في مجال البحث والتطوير لتقديم أحدث العلاجات لجميع الأمراض المزمنة، وبالأخص أمراض السكري والتمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية وامراض الكلي وسوف تستمر في تقديم كل ما هو جديد دائماً لصالح المريض المصري.

وعلق دكتور شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بشركه أسترازينيكا مصر:” ان مصر تحتل المركز التاسع عالمياً فيما يخص انتشار مرض السكري حيث يوجد حوالي 9 مليون مريض بمصر (7) وهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل امراض القلب والكلى، مما يدعوا الي اهمية ايجاد حلول فعالة للحد من هذه المضاعفات.