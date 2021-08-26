مال وأعمال

الحكومة تعتمد التعاقد مع إي فاينانس لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع الجمارك

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة إي فاينانس؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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