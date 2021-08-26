العاصمة الإدارية تقرر تأجيل طرح الأراضي المميزة بمنطقة النهر الأخضر

بكر بهجت _ أرجأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية الطرح المقبل للأراضي والذي كان مقررا له في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، دون الإعلان عن أسباب التأجيل أو الموعد الجديد للطرح.

وقال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بالشركة في رسالة مقتضبة لبوابة دوت الخليج جورنال: “إيماءا إلى الإعلان الصادر عن طرح أراضي مميزة للبيع بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأنشطة متعددة داخل النهر الأخضر، التكرم بالعلم بأنه تم تأجيل توقيتات الطرح لوقت لاحق”.

وكان الطرح يتضمن قطع أراضي مميزة بمنطقة النهر الأخضر “مناطق الياسمين” ومناطق امتداد الأعمال المركزية “أبراج CBD” ومناطق مطلة على النهر الأخضر وبين محوري بن زايد الجنوبي وجنوب الجنوبي “مناطق النرجس”.

وبحسب الخطاب الذي حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه، فإنه كان مقررا تلقى الأوراق المطلوبة من الشركات الراغبة في الاستثمار بتلك المناطق يوم الإثنين الموافق 6/9/2021، على أن يتم بيع كراسة الشروط الخاصة بالقطع بمقر الشركة بداية من 4 أكتوبر القادم وذلك بقيمة 6 آلاف جنيه للكراسة.