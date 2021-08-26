الدولار يرتفع من قاع أسبوع مع تنامي الرهان على خفض التحفيز في 2021

_ ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع يوم الخميس بدعم من بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب 1.35 بالمئة في سوق هادئة حيث التركيز منصب بقوة على الإشارات التي قد يبعث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ندوة جاكسون هول السنوية.

تنطلق الندوة في وقت لاحق يوم الخميس عبر الإنترنت لكن الحدث الرئيسي هو كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي التي سيلقيها يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تشير إلى الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي المصري تقليص تحفيزه النقدي.

وشهدت أسواق السندات عمليات بيع كبيرة يوم الأربعاء، مما يرجع جزئيا إلى سعي المستثمرين لتقليص احتمالات الخسارة قبيل كلمة باول، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى ذروة أسبوعين تقريبا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 92.86 بعد أن نزل إلى 92.801 للمرة الأولى منذ 17 أغسطس . وسجل مقابل اليورو 1.1775 دولار، وهو نفس مستوى يوم الأربعاء والأدنى في أسبوع.

وأدت مؤشرات على بدء تقليص التحفيز هذا العام إلى رفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 93.734 يوم الجمعة الماضي.

ونزلت العملة الأمريكية 0.15 بالمئة أمام الين لكنهما يتحركان قرب مركز نطاق تداولهما منذ أوائل يوليو .