رئيس البريد المصري يدلي بصوته في انتخابات اتحاد البريد العالمي بأبيدجان

أدلى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بصوته في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي لإختيار المدير العام ونائب المدير للاتحاد والتي شهدت منافسة شرسة بين كل من المرشح الياباني والمرشح البلجيكي والمرشح السويسري حيث تمكن المرشح الياباني ماساهيكو ميتوكي في نهاية الماراثون الانتخابي من الفوز بالانتخابات في الجولة الاولي وتولي منصب المدير العام لاتحاد البريدي العالمي عن الدورة “2021-2025” خلفا لبشار حسين المدير العام السابق “كيني الجنسية” كما تمكن المرشح السلوفيني ماريان اوزفلد من الفوز بمنصب نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي خلفا لباسكال كليفاز نائب المدير العام السابق “سويسري الجنسية”.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي عقد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات البريدية المشاركة ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية ديديير موسيتي ومدير عام بريد كوت ديفوار ايزاك نامبا بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لبحث وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء في مجال تطوير الأعمال البريدية والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها مشيراً إلى أن البريد المصري سيقوم بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى يضم كافة البلدان الافريقية لعرض خطة البريد المصري للاستثمار في أفريقيا واستعراض أوجه التعاون الممكنة.