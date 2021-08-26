روسيا تسجل 19630 إصابة جديدة بفيروس كورونا و820 وفاة

_ سجلت روسيا يوم الخميس 820 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وسط زيادة في حالات الإصابة تعزى إلى السلالة دلتا المتحورة من الفيروس وبطء معدل التطعيم. وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا تسجيل 19630 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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