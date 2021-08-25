الرئيس التنفيذي لشركة بيميكس: حريق منصة النفط ربما نجم عن تسرب للغاز

وكالات – قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة “بيميكس”، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس، أن حريقا بمنصة نفطية بحرية تابعة للشركة في خليج المكسيك ربما نجم عن تسرب للغاز.

ولقي خمسة عمال حتفهم وفُقد اثنان وأصيب ستة في الحريق الذي اندلع يوم الأحد بالمنصة البحرية، وهي جزء من حقل كو مالوب-زاب فى جنوب خليج المكسيك، أكثر حقول بيميكس إنتاجا للنفط.

وقال أوكتافيو رومير الرئيس التنفيذي لبيميكس في مقابلة صحفية “هذا استنتاج أولي لأنهم يحللون الأمر لمعرفة ما حدث بالتفصيل، لكن يُفترض أنه كان هناك تسرب للغاز في الوقت الذي كان يجري فيه تنفيذ أعمال الصيانة على هذه المنصة”.

وتسبب الحادث في توقف 125 بئرا عن العمل، مما يصل بإجمالي الإنتاج المفقود إلى 421 ألف برميل يوميا، أو حوالي 25% من مجمل إنتاج المكسيك.

وقال روميرو إن الخسارة تعادل نحو 25 مليون دولار يوميا من بيع الخام “وهو مبلغ مهم جدا”.

واستعادت بيميكس حتى الآن 71 ألف برميل يوميا من الإنتاج وتتوقع أن تضيف 110 آلاف برميل يوميا في الساعات القليلة المقبلة.

وقال روميرو أمس الثلاثاء إن بيميكس تتوقع استئناف كل إنتاج النفط الذي توقف بسبب الحريق بحلول 30 أغسطس.