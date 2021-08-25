سيتي إيدج تتعاقد مع كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل ممشى أهل مصر

بكر بهجت .. وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية، عقد مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل مشروع ممشى أهل مصر السياحي، والذي تتولى تنفيذه الهيئة بمنطقة وسط البلد.

وخلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج، إن التعاقد يتضمن إدارة وتشغيل 60 كيلومتر من الممشى، لمدة 9 سنوات، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة للدخول في شراكات مع آخرين على المساحة الأخرى من الممشى.

وتابع أن الممشي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري “قصر النيل” حتى كوبري “15 مايو”، بطول 1160 مترا وبالتعاون مع محافظة القاهرة ، والثانية من كوبري “15 مايو” حتى كوبري “إمبابة”.

وأوضح أن هناك اتفاق يجري العمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي المصري المصري لتطبيق المدفوعات الرقمية داخل الممشى، وألا يكون هناك مدفوعات تقليدية للشراء أو الخدمات.