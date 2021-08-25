توقيع عقد شراء أوناش الساحة الكهربائية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

تم اليوم توقيع عقد شراء 12 ونش ساحة كهربائي عملاق (E-RTG) لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندريه بين شركة المجموعة المصريه للمحطات متعدده الأغراض وشركة ليبهر لاوناش الحاويات، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير – وزيرالنقل.

قام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعه المصريه وجيرارد أنطوني بنيان العضو المنتدب للتسويق والمبيعات لشركة ليبهر لأوناش الحاويات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 350 مليون جنيه مصرى ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة .

وجاء في كلمة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل والتي ألقاها نيابة عنه اللواء بحري عبدالقادر درويش خلال مراسم توقيع العقد أن وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتلعب دورا حيويا فى منظومة النقل الحديث التى تستهدفها الوزارة.

ونوه أن للمحطة دور رئيسي في تحول ميناء الاسكندريه لمركز اقليمي للتجارة و اللوجستيات لارتباطها المباشر بالقطار الكهربائي السريع الذي يربط موانىء البحر المتوسط و البحر الأحمر, و كما تعتبر احد المحطات الهامة لتغذية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الصناعية .

كما أكد الوزير على السعي الدائم لشراكة عالمية مع رواد الصناعة فى كافة مجالات النقل ,بهدف نقل الخبرات والحصول على أفضل المعدات لتحقيق أعلى معدلات أداء وأكبر إنتاجية.

وأشار الى أهمية هذا العقد كأحد الخطوات الهامة لتجهيز و إعداد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض للعمل العام القادم، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى و جودة المعدات.

ولفت إلى التطلع نحو إستمرار تعاون شركة ليبهر مع شركة المجموعه المصريه للمحطات متعدده الأغراض فى كافة مشروعاتها الحالية و المستقبلية نظرا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال .

ومن جانبه أشاد جيرارد انطوني بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الإسكندرية وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وكذك جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن شركة ليبهر ستقوم بتدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الأوناش من خلال مرحلتين, الأولى تدريب عناصر في ايرلندا, والمرحلة الثانية تدريب عناصر من أطقم التشغيل في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح الاعطال اليومية.

جدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية قد قامت بالتعاون مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة بإختيار مواصفات فنيه عاليه لأوناش الساحة الكهربائية (E-RTG) هى الاولى من نوعها في مصر، كما أنها ذات إنتاجية عالية وتحقق أهداف وزارة النقل للمساهمة في بيئة نظيفة و الابتعاد عن استخدام المعدات الملوثة للبيئة.