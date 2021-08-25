الولايات المتحدة تمنح هواوي ترخيصا لتوريد الرقائق الإلكترونية

العربية نت _ قالت مصادر لوكالة إن مسؤولين أمريكيين وافقوا على استيراد شركة هواوي الصينية للمكونات المطلوبة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات.

وتقدر قيمة العقود التي ستقوم بموجبها الشركات الأمريكية بتوريد هذه المكونات لـ “هواوي” بملايين الدولارات.

يشار إلى أن صناعة السيارات في أمريكا تعاني من شبه شلل في الرقائق ما أدى إلى إغلاق عشرات المصانع مؤخرا.

وسجلت شركة هواوي تكنولوجيز أكبر انخفاض لها في المبيعات الفصلية، منذ أن أضر إدراج الولايات المتحدة لمعدات الاتصالات الخارجية وشركات الهواتف الذكية التابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني، في القائمة السوداء، بأعمالها.

وسجلت الشركة التي يقع مقرها في Shenzhen انخفاضًا بنسبة 38% في المبيعات، لتصل إلى 168.2 مليار يوان (26 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وفقًا لحسابات بلومبرغ من أرقام النصف الأول التي قدمتها الشركة.

وفي النصف الأول، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 320.4 مليار يوان وهامش ربح بـ 9.8%، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل قدره 31.4 مليار يوان. وقد بلغت أرباح الربع الثاني 14.5 مليار يوان.

قطعت سلسلة من الحظر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صلة شركة هواوي مع شركائها الأمريكيين وموردي الرقائق الرئيسيين الآخرين مثل Taiwan Semiconductor Manufacturing Co، مما أجبر الشركة الصينية على البحث عن مصادر إيرادات جديدة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والمزارع الشمسية والمدن الذكية.