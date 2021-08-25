سوق الأسهم السعودية تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بدعم من تداولات المزاد، وسط دعم من قطاع البنوك المرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 1116 نقطة مرتفعا بنحو 78 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.08 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 139.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 240.4 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من سهم البنك السعودي الفرنسي المرتفع 3.8 في المائة، كذلك صعد سهم بنك الرياض بنحو 2.8 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك ساب 2.1 في المائة.

وصعدت أسهم 87 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم باتك المرتفع 7.8 في المائة، كذلك ارتفعت سهم بدجت 5.7 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

أسهم العمران ومعدنية شهدت كذلك ارتفاعات خلال جلسة اليوم تجاوزت 4 في المائة، بالإضافة إلى مكاسب لأسهم مبكو والغاز تجاوزت 3 في المائة.

وتراجعت أسهم 101 شركة، تصدرها سهم أمانة للتأمين المنخفض 4.4 في المائة، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ سبتمبر 2020.

تلاه سهم بحر العرب المتراجع 4.2 في المائة، ثم شمس 3.9 في المائة والزامل للصناعة 2.9 في المائة.