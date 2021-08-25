مال وأعمال

رئيس هيئة الاستثمار يصدر قرارات تنفيذية لتحسين الخدمات وتخفيض مدة أدائها

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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، برؤساء كبرى مكاتب المحاماة والمحاسبة في حوار مفتوح شهد مناقشة أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وبعض القرارات الجديدة للهيئة والتي من شأنها وضع آليات فعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وتقليص زمن أداء الخدمات بالمناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز سبل التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجتمعات رجال الأعمال لمناقشة كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وشهد اللقاء مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين كتطوير التشريعات الاستثمارية المتعلقة بنشاط الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فضلاً عن تشكيل مجموعة عمل قانونية لتوحيد المفاهيم المتعلقة باتفاق المساهمين وتوحيد المعايير المتعلقة بها.

وقال رئيس هيئة الاستثمار ، أن الهيئة تعمل على أكثر من محور لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مواصلة تطوير أداء خدمات المستثمرين التي تقدمها الهيئة وتقليل المدد الزمنية لتنفيذها.

وأشار إلى أن الهيئة قد أصدرت عددا من القرارات في هذا الشأن والتي تشمل تبسيط الإجراءات المتعلقة بمراجعة محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارات والتصديق عليها، وكذا تخفيض زمن أداء بعض الخدمات بالمناطق الحرة خلال ساعتين بدلاً من يوم عمل.

كما أكد عبد الوهاب على قيام الهيئة بتخفيض زمن أداء الخدمات المالية التي يقدمها قطاع الأداء الاقتصادي خلال (72) ساعة عمل، مشيراً إلى أنه تم إعداد وتفعيل دليل للأسئلة الشائعة يتضمن الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من المستثمرين ووكلائهم ويتم تحديثه بصفة دورية، كأحد سبل دفع الاستثمار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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