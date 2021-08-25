المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو بتكلفة 110 ملايين يورو

فازت شركة المقاولون العرب، بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم، والذي يتضمن إنشاء ثلاثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك تنفيذ 33 عمل صناعي لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وقال المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطريق يربط بين مقاطعتي كامويشا وكانجا وتبلغ تكلفته 110 ملايين يورو، بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي.

وكشف فاروق أن الشركة بدأت مؤخراً فى تنفيذ مشروع إنشاء وتأثيث مبنى وزارة الدفاع الوطني الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذى فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق.

وأشار فاروق إلى أن المقاولون العرب في الكونغو الديمقراطية اكتسبت ثقة العملاء كنتيجة لجودة الأعمال التى تنفذها، والالتزام بمواعيد التسليم، لافتاً إلى أن الشركة تنتهى حالياً من تنفيذ طريق باتشامبا لوانجى وعدد من الطرق الداخلية بمدينة كينشاسا، وكذلك تطوير شبكة ومحطة المياه بمدينة أوفيرا.