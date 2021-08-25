سي ان بي سي: أرامكو تحصل على تمويل معبري بفائدة تنافسية لمشروع السدير للطاقة الشمسية

قال مصدر مصرفي لـ CNBC عربية، إن التمويل الذي ستحصل عليه شركة أرامكو السعودية لتمويل مشروع السدير للطاقة الشمسية سيكون من خلال قرض معبري بفائدة تنافسية أقل من سعر سوق.

وأضاف المصدر أن نسبة الدين إلى الملكية في تمويل المشروع تتوزع بواقع 66:33 وأن حجم التمويلات الميسرة للمشروع تبلغ نحو 600 مليون دولار تتوزع على قرض معبري يمثل نحو 27% من إجمالي الدين فيما تمول 6% الباقية من العائدات المستقبلية للمشروع.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية أن بنك SMBC سيقدم التمويل المعبري لأرامكو عند 80 نقطة أساس، وهو السعر نفسه الذي سيُسعر به التمويل المخصص لشركة “بديل” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

فيما سيوفر بنك الجزيرة التمويل المعبري لشركة “أكوا باور” السعودية بسعر 120 نقطة أساس.

وإجمالا جرى تسعير التمويل البنكي المقدم للمشروع عند 110 نقطة أساس بالإضافة إلى رسوم بنحو 150 نقطة أساس. ويرتفع التسعير إلى 275 نقطة أساس بنهاية مدة القرض والذي يبلغ أجله نحو 7 سنوات.

ويُذكر أن أي ديون لشركة أرامكو تصنف في نطاق التصنيف السيادي للسعودية، وهو أمر يُتيح خفض تكلفة التمويل مع التصنيف الإيجابي الذي تحظى به السعودية من قبل وكالات التصنيف.