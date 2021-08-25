سي ان بي سي.. وزير المالية: الإصدار الأول للصكوك السيادية سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار

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قال وزير المالية محمد معيط، في تصريح خاص لـ CNBC عربية، إن حجم الإصدار الأول للصكوك السيادية المقرر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.
وقال معيط أمس، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
وأكد وزير المالية أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي سياق آخر أشار معيط أن مصر ضخت حتى الٱن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لاستيراد لقاحات كورونا.
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