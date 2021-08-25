مال وأعمال

الصين ترفع القيود الصحية عن أحد أكبر مرافئ العالم بعد احتواء أحدث تفشي لكورونا

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فرانس برس _ رفعت الصين اليوم القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر المرافئ في العالم المتوقف جزئيا منذ أغسطس بعد ظهور بؤرة كورونا الأمر الذي كان يؤثر سلبا على النقل اللوجيستي.

ويعتبر مرفأ نينغبو تشوشان الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شانغهاي أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية.

ومر العام الماضي 1.2 مليار طن من البضائع عبر هذا المرفأ وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير.

وأدى اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف أحد عمال المرفأ إلى إغلاق محطة ميشان فيه القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية.

وذكر التلفزيون العام “سي سي تي في” نقلا عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ سترفع اليوم على أن يستأنف النشاط “تدريجا”.

وستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها في الأول من سبتمبر على ما جاء في المذكرة.

وطلب من نحو ألفي أجير عزل أنفسهم في حين تعاني شبكات الأمداد العالمية من توتر أساسا.

ويخضع قطاع النقل البحري لضغوط قوية في الأشهر الأخيرة على الصعيد العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية ما زاد الطلب على السلع.

في مايو أدى اغلاق مرفأ ياتنتيان في جنوب الصين موقتا بسبب فيروس كورونا إلى تاخر لمدة أسابيع في تصدير سلع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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