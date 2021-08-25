الاسترليني يحتفط بمكاسبه أمام الدولار مع تحسن شهية المخاطرة

وكالات – استقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار يوم الثلاثاء محتفظا بمكاسبه التي سجلها مقابل العملة الخضراء في الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعدت العملة البريطانية حوالي 1% أمس الاثنين في بداية أسبوع التداول بعدما منيت بخسارة حوالي 2% الأسبوع الماضي، هي الأسوأ في شهرين.

وعند الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، استقر الاسترليني عند 1.3723 دولار.

وأمام العملة الأوروبية، استقر الاسترليني أيضا عند 85.57 بنس لليورو.