مصر تجدد تضامنها الكامل مع السودان جراء الفيضانات

دوت الخليج – أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي؛ للاطمئنان على الأوضاع في السودان جراء الفيضانات التي تعرضت لها عدة ولايات.

وجدد شكري تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قدما بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تناول الوزيران العديد من الموضوعات “في إطار وحدة الرؤية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”.