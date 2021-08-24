الخميس.. سبيد ميديكال تناقش الاستحواذ على برايم سبيد

إسلام فضل – أعلنت شركة سبيد ميديكال دعوة مجلس الإدارة للانعقاد يوم الخميس، الموافق 26 أغسطس؛ لمناقشة الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

وأضافت الشركة، في بيان صادر للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة سيناقش اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

يشار إلى أن سبيد ميديكال حققت أرباحا بلغت 108.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 108.07 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.2 مليون جنيه أرباحا في النصف المقارن من العام الماضي.