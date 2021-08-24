السعودية تسمح بعودة المقيمين الحاصلين على لقاح كورونا قبل مغادرة المملكة

دوت الخليج – تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض يشير إلى إصدار وزارة الخارجية السعودية تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم، وذلك للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتها، على أن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: أن القرار يسري على جميع المواطنين المتواجدين حاليا في مصر الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية ممن تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

وقال الملحق العمالي إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشر إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث فى المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول جميع الأماكن التي يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

وشدد الملحق العمالي على أن الوافد المصري المخالف لتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث في المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التى قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودى، والترحيل؛ لذا يتوجب على المواطن اتباع جميع الإجراءات والتعليمات.