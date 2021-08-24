مال وأعمال

مكاسب أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

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– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ تلقت أسهم الطاقة والشركات المرتبطة بالسفر دفعة من موافقة أمريكية كاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 35382.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.9 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4484.4 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.5 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14978.142 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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